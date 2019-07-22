Тайфун «Данас» разбушевался в Приморье. События дня. ФАН-ТВ

Выборы в Раду Партия президента Украины лидирует на выборах в Верховную раду. После обработки 30,9% протоколов «Слуга народа» набирает 42,12% голосов. На втором месте укрепилась «Оппозиционная платформа — За жизнь». У нее 12,69%. Следом идут партии «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос». Напомним, внеочередные выборы в Верховную раду прошли 21 июля. По партийным спискам прошедшие в парламент партии получат 225 мандатов, 199 депутатов избираются в одномандатных округах.

Провокации США в небе Венесуэлы Провокации США не прекращаются даже в небе. Американский самолет-разведчик нарушил воздушное пространство Венесуэлы. Пилоты Штатов не вышли на связь, поэтому венесуэльские военные сопроводили самолет до его выхода из региона. Об этом сообщают представители Боливарианской республики. Однако в США эту ситуацию прокомментировали иначе. Американцы заявили, что венесуэльский Су-30 якобы агрессивно преследовал их военных. Подобные провокации со стороны США нередки. Стоит вспомнить более масштабные, когда Белый дом попытался устроить в республике госпереворот, и провезти на ее территорию сомнительную гуманитарную помощь.

Тайфун «Данас» во Владивостоке Поваленные деревья и оборванные линии электропередач. Таковы последствия тайфуна «Данас» во Владивостоке. В регион он пришел из Японии и принес с собой ливни и шквалистый ветер. За прошедшие вечер и ночь в городе выпала половина месячной нормы осадков. Городские службы борются с последствиями тайфуна. Но стихия не нарушила жизни города. Школы, больницы и другие социальные учреждения работают в обычном режиме. А, вот, некоторым районам региона пришлось хуже. В приморском поселке Преображение река Солоновка вышла из берегов. Она затопила территорию детского лагеря. К счастью, в это время никого в лагере не было.