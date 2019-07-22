Western Union установила лимит на переводы за границу

Москва, 22 июля. Платежная система Western Union установила ограничение на заграничные переводы одним клиентом в одно государство. Нововведение вступает в силу с 22 июля.

По данным издания РБК, лимит определен на отметке в 600 тыс. рублей в месяц. Ограничения введены из-за требования закона по борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, а также в соответствии с рекомендациями регулятора.

В конце апреля текущего года сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей, пишет «ФедералПресс».

Уточняется, что такие меры приняли по требованию Центрального банка Российской Федерации для борьбы с теневыми операциями, в том числе с бизнесом без регистрации.

Регулятор боится, что бизнесмены с помощью денежных переводов могут расплачиваться по соглашениям и контрактам, предусматривающим поставку товаров в Россию. При этом они могут утаить информацию о том, что занимаются предпринимательством, и не стоять на учете в финансово-кредитных организациях для проведения валютного контроля, сообщает «Царьград».