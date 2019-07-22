Эксперты составили топ-3 авто с двигателями мощностью свыше 1000 л.с.

Москва, 22 июля. Эксперты в автомобильной отрасли составили топ-3 спорткаров с двигателем мощностью более тысячи лошадиных сил. В рейтинг вошли гиперкар Devel Sixteen и два электрокара: Pininfarina S.p.A и Rimac Concept Two.

Первую строчка занял Devel Sixteen. Прототип гиперкара впервые показали в 2013 году на мотор-шоу в Дубае. Серийный вариант стоит миллион долларов. По заявлениям разработчиков, мощность двигателя Devel Sixteen достигает 1874 лошадиных сил при крутящем моменте в 2,3 тыс. Нм. Гиперкар способен разгоняться до 420 километров в час.

Четырехмоторный электрокар Rimac Concept Two занял вторую строчку. Двигатели автомобиля способны выдавать до 1914 лошадиных сил и до 1600 Нм крутящего момента. Электрокар разгоняется до 100 км/ч за 2,5 секунды и способен развивать максимальную скорость свыше 350 км/час. Производитель планирует построить 150 Rimac Concept Two, цена на автомобили почти достигнет 1,8 млн евро.

Замыкает топ-3 итальянский электрокар Pininfarina S.p.A. Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч всего за 1,8 секунды, а за 12 секунд набирать скорость в 300 км/ч. Электрокар имеет четыре двигателя общей мощностью 1,9 тыс. лошадиных сил. Крутящий момент достигает 2,3 тыс. Нм. Цена на автомобиль составляет два миллиона фунта стерлингов (2,5 миллиона долларов, или 133 миллиона рублей), сообщил телеканал «360».

В марте текущего года на автосалоне в Женеве продали самый дорогой в мире новый автомобиль Bugatti La Voiture Noire, пишет Газета.ru. Цена гиперкара составила 11 млн евро (около 817 млн рублей). Автомобиль был построен на базе Bugatti Chiron в единственном экземпляре к 110-летию марки.