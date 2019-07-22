Экс-депутат Рады рассказал о подготовленной Гройсманом ловушке для Зеленского

Киев, 22 июля. Верховная рада во главе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом подготовила ловушку для президента Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший министр ЖКХ страны и экс-депутат Рады Александр Попов в эфире телеканала NewsOne.

Он выразил уверенность в том, что парламент намеренно загоняет Украину в долги, чтобы подставить нового главу государства. При этом он назвал политику Гройсмана «антинародной». В качестве примера он привел результат прошедших шести месяцев, за которые зафиксировано колоссальное невыполнение бюджета.

Попов указал на то, что украинские министры и Национальный банк (НБУ) за этот период выпустили облигации внутреннего займа на 232 миллиарда гривен, которые через полгода необходимо возвращать.

Экс-депутат выразил сожаление в связи с тем, что Зеленский и его команда никак не отреагировали на эту ситуацию, а также отметил, что в штабе главы государства нет профессионалов в экономической отрасли.

«У меня разочарование не только тем, что на это нет реакции, у меня есть еще и разочарование, потому что не будет на это реакции и завтра — в силу того, что нет кадрового потенциала рядом с президентом», — рассказал экс-депутат о «ловушке» Гройсмана и украинских министров.

По его мнению, если украинский лидер не прислушается к «патриотически настроенным экспертам, которые стремятся вывести страну из кризиса», то проблемы будут и у Зеленского, и у страны.

В воскресенье прошли внеочередные выборы в Верховную раду Украины. По предварительным результатам, партия Зеленского «Слуга народа» идет в лидерах с большим отрывом.