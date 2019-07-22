Пользователи Сети высмеяли состояние крейсера «Украина»

Киев, 22 июля. Пользователи Сети высмеяли плачевное состояние ракетного крейсера «Украина».

Ранее глава государства Владимир Зеленский показал на видео, как некоторые части судна сильно пострадали от ржавчины.

Участники обсуждения активно комментируют видео, отмечая, что глава Минобороны страны Степан Полторак «предложил попилить Украину», «но его поняли не так».

Многие вспоминают героя советского мультфильма капитана Врунгеля и его известную фразу.

«Как корабль назовешь…» — пишут пользователи.

Другие участники дискуссии констатируют, что состояние самой страны сегодня не лучше, чем вид крейсера. При этом пользователи напоминают, что Украина в течение пяти лет все борется с «российским агрессором».

«Вот такая мощная Украина отбивается шестой год от агрессора», — отмечают комментаторы.

Зеленский вместе с руководителем военного ведомства Украины посетил в четверг Николаевский судостроительный завод, где осмотрел недостроенный крейсер. Украинский министр предложил президенту частично разобрать судно. По словам Полторака, вооружение и оснащение корабля уже непригодны к эксплуатации.

Возведение четвертого крейсера под названием «Адмирал флота Советского Союза Лобов» стартовало в 1984 году, спустя шесть лет корабль спустили на воду в состоянии 75-процентной готовности, а в 1993 году он стал собственностью Украины и получил нынешнее название. В 90-х строительство катера временно приостановили из-за отсутствия денег.