Трое украинских военных утонули на учениях под руководством инструкторов НАТО

Киев, 22 июля. Трое военнослужащих Вооруженных сил Украины утонули во время учебной переправы боевой машины десанта через реку. Об этом сообщил официальный представитель оперативного командования Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

Трагедия произошла во Львовской области Украины во время учений, которые проходили в Международном центре миротворчества и безопасности под руководством инструкторов НАТО.

«По данным разведки, при отработке этапа преодоления водной преграды в ходе бригадных тактических учений под руководством инструкторов НАТО в Международном центре миротворчества и безопасности во Львовской области затонула боевая машина десанта из состава 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. В бронемашине находились трое десантников», — сообщил Безсонов.

По его словам, согласно решению командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаила Забродского, инцидент с гибелью десантников предадут огласке после внеочередных выборов в Верховную раду Украины.

Ранее Газета.ru сообщила, что в полночь 21 июля на юго-востоке страны вступило в силу новое соглашение о перемирии, которое предусматривает полный запрет на ведение огня. Тем не менее, ВСУ уже обстреляли из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге ДНР.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года. Луганская и Донецкая Народные Республики после государственного переворота в стране объявили о независимости. В ответ Киев начал против них военную кампанию. Конфликт пытаются урегулировать на минской площадке в рамках встреч контактной группы.

Жертвами боевых действий на Украине, по последним данным ООН, стали более 13 тыс. человек.