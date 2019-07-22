Чайка унесла в клюве чихуахуа в Британии

Лондон, 22 июля. Чайка похитила собаку породы чихуахуа из сада хозяйки в британском городе Пейнтон. Об этом сообщили местные СМИ.

Инцидент произошел в Юго-Западной Англии на территории графства Девон. Чайка унесла в клюве собаку по кличке Гизмо. Нападение произошло на глазах молодого человека хозяйки собаки.

«Мой партнер был в саду в то время, развешивал белье, как вдруг он увидел, что она пикирует вниз. Она унесла Гизмо довольно далеко, поскольку мы не могли его больше разглядеть», — сообщила хозяйка Гизмо.

Женщина отметила, что не знает, где в настоящее время находится ее собака. Она надеется, что разыскать Гизмо помогут пресса и соцсети.

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