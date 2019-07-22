Украинский экс-дипломат предупредил о «могиле» для Зеленского

Киев, 22 июля. Украинский экс-дипломат Олег Волошин рассказал об опасности для политической силы президента страны Владимира Зеленского.

По словам Волошина, «могилой» для Зеленского станет назначение на должность премьер-министра Украины человека, нацеленного на сотрудничество с Международным валютным фондом. Бывший дипломат заявил, что украинский кабмин может возглавить заместитель руководителя Национального банка страны Екатерина Рожкова, которая лоббирует «кабальные» интересы МВФ.

«Предупреждаю: если премьер-министром будет Рожкова, то мы, как оппозиция, этими тремя буквами «МВФ» вас просто уничтожим. Потому что вы будете уникальным примером, когда на волне тотального и бессовестного популизма к власти приводят представителей финансового интернационала, которых избиратели, склонные к популизму, больше всего ненавидят», — сказал Волошин.

Экс-дипломат подчеркнул, что если Киев продолжит курс на сотрудничество с МВФ, люди «отвернутся от Зеленского».

«Эти три буквы «МВФ» станут могилой вашего политического рейтинга, потому что ничего хорошего в восприятии простых людей, проголосовавших за Украину, МВФ в страну не принес», — добавил Волошин.

Эксперт напомнил, что Зеленский на переговорах с МВФ анонсировал открытие рынка земли на Украине. По мнению бывшего дипломата, это ознаменует собой начало распродажи украинских земель западным компаниям.

Отметим, перестановки в украинском правительстве должны начаться после прошедших в воскресенье выборов в Верховную раду. По предварительным данным украинского Центризбиркома, в парламент страны проходят пять партий: «Слуга народа» Зеленского, «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, «Европейская солидарность» Петра Порошенко, а также «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Голос» Святослава Вакарчука.

Партия «Слуга народа» в случае, если не наберет простого большинства в 50 и более процентов, будет вынуждена вступать в коалицию для формирования правительства.

Официальные итоги парламентских выборов на Украине ЦИК страны должен опубликовать в срок до 5 августа.

Как пишут «Известия», партия «Голос» решила не вести переговоры о создании коалиции до опубликования окончательных результатов голосования.