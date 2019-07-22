Новые нормы содержания животных в зоопарках установили в России

Москва, 22 июля. Новый ГОСТ, который определит нормы содержания животных в российских зоопарках, начнет действовать с 2020 года. Документ внесен на рассмотрение техническим комитетом по стандартизации ТК 342.

ГОСТ «Услуги населению. Услуги зоопарков. Содержание хищных животных. Общие требования» устанавливает минимальные и максимальные размеры вольеров, в которых содержатся хищные животные. Дымчатому леопарду и рыси, к примеру, рекомендовано выделять от 15 до 85 квадратных метров, леопардам и ягуарам — от 30 до 200 квадратных метров, гиеновидным собакам — от 50 до 400 квадратных метров.

ГОСТ также рекомендует руководству учреждений не пускать агрессивных посетителей. Для животных документ предусматривает создание мест, в которых они смогут скрыться от любопытных глаз. В настоящее время такой нормы нет в правилах посещения многих российских зоопарков.

Другие положения в основных чертах схожи с действующими. Посетителям запрещено кормить и дразнить питомцев, ставить и сажать детей на ограждения и перелезать через них самим. Не разрешается шуметь, распивать спиртное, находиться в зоопарке в нетрезвом виде и приводить с собой животных.

Кроме того, ГОСТ рекомендует сотрудникам зоопарков оценивать уровень благополучия питомцев и установить доброжелательные взаимоотношения животных и ответственных за ежедневный уход за ними работников. Но ГОСТ также предусматривает наличие в зоопарках огнестрельного оружия на случай чрезвычайной ситуации.

Документ носит рекомендательный характер. Его требованиям не соответствуют около половины российских зоопарков, отмечают эксперты. Кроме того, их возмутили максимальные рамки «жилплощади» для животных.

«Минимальные нормы площади можно объяснить, но зачем установлены максимальные? Бывает, что вольеры для хищников имеют площадь 1–1,5 га. Особенно это распространено в Европе, но есть и у нас. Что же теперь, переселять животных в меньшие?» — цитирует директора Ленинградского зоопарка Елену Скибу газета «Известия».

Она также отметила, что вольеры хищников в ряде зоопарков меньше установленных ГОСТом. Но их переселение в большие вольеры может создать стресс для выросшего в неволе животного.

Ранее телеканал «360» сообщил, что посетители зоопарка в Пензе до смерти закормили жеребенка шетлендской пони. Причиной смерти стал заворот кишок.