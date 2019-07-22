Процедуру получения охотничьего билета могут ужесточить в России

Москва, 22 июля. Минприроды РФ намерено ужесточить процедуру получения охотничьего билета. Представители ведомства считают, что действующие правила являются «формальной процедурой», а получившие оружие люди не знают биологию животных, а также их ценность, пишет «Коммерсант».

Планируется внедрить так называемый охотничий экзамен, который будет включать вопросы на знание основ биологии диких животных, на знание правил охоты, а также вопросы по технике безопасности.

По данным издания, ужесточение правил получения охотничьего билета может быть связано с увеличением несчастных случаев. Так, в 2016 году на охоте погиб 31 человек. Также периодически случаются инциденты, когда охотники убивают животных, внесенных в Красную книгу.

В настоящий момент для получения охотничьего билета необходимо быть дееспособным, не иметь судимость, а также знать правила охотничьего минимума. При этом сдавать тест не требуется.

В Минприроде отметили, что людям, которые уже имеют охотничий билет, не будет требоваться повторно проходить процедуру.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил проработать законопроект, увеличивающий срок перерегистрации охотничьего оружия, увеличивающий срок перерегистрации охотничьего оружия с пяти до 15 лет.

Как сообщает «Газета.ru», в Индии толпа до смерти избила контрабандиста за охоту на павлинов. Инцидент произошел в штате Мадхья-Прадеш.