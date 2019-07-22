«Известия» сообщают, что продукты для россиян будут обогащать панцирями саранчи

Москва, 22 июля. Российские биологи разрабатывают пищевую добавку на основе хитина, который получают из панциря саранчи.

Разработкой занимаются специалисты из университета ИТМО. Планируется, что добавка заменит порошковые концентраты, которые создают из шкур, рогов и копыт — отходов мясного производства. Ученые считают, что новому веществу найдется место в молочных продуктах и хлебобулочных изделиях.

В беседе с журналистами «Известий», ученые пояснили, что животный белок становится роскошью для человечества, именно поэтому встает вопрос о необходимости создать дешевый продукт, который обладает питательными свойствами, аналогичными мясу.

Пищевая добавка с высоким содержанием хитина и хитозана позволит запустить линейку лечебного питания, которую смогут использовать люди с гипертонией и атеросклерозом.

В настоящий момент для экспериментов используют южноафриканскую и краснодарскую саранчу. Ученые отмечают, что у второго вида саранчи более плотный панцирь, который сложнее перетереть в порошок.

Отметим, что научные сотрудники их ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова Российской академии наук заявили, что идеальным напитком для людей, которые придерживаются здорового образа жизни, может стать питье на основе топинамбура. Это травянистое растение используют в производстве медикаментов, корректирующих метаболизм при сахарном диабете, а также при заболевании почек и ЖКТ, сообщает RT.

Напомним, что медики из Университета Западной Вирджинии выяснили, что одновременнй прием витамина D и кальция увеличивает риск инсульта, сообщает «Газета.ru».

Ранее ученые рассказали, как избежать проблем с памятью с возрастом. Так, чтобы не терять свойства памяти рекомендуется придерживаться правил здорового образа жизни, а также избегать стрессовых ситуаций.