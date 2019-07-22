Восстановлены важнейшие для водоснабжения Дамаска предприятия

Дамаск, 22 июля. Завод по розливу питьевой воды и водонасосную станцию восстановили в пригородах сирийской столицы Забадани и Айн-эль-Фиджи. Об этом журналистам рассказал главный инженер станции Аззам Догоз.

Боевики запрещенной на территории России террористической группировки «Джебхат ан-Нусры»1 взорвали водопровод в долине Барада и установили контроль над источником Айн-эль-Фиджи в декабре 2016 года. Вернуть его правительственные войска смогли уже в январе 2017 года. Но инфраструктура источника была разрушена на 85%.

Аззам Догоз отметил, что на восстановление здания станции и налаживание подачи в Дамаск воды потребовалось шесть месяцев. Но работы еще продолжаются.

На заводе в Забадани разливают питьевую воду в бутылки. Работа на предприятии не останавливалась даже в периоды шедших всего в нескольких сотнях метров боев, отметил директор завода Хассан аль Куфи.

«Боевики хозяйничали здесь почти шесть лет, все это время наш завод защищала сирийская армия. Наши рабочие переселились жить в цеха. Ведь дорога из дома на завод и обратно буквально превратилась в дорогу смерти», — сообщил руководитель предприятия.

По словам Хассана аль Куфи, во время обстрелов погибли четверо сотрудников предприятия, но производство все равно продолжило работать.

Ситуация в некоторых регионах Сирии продолжает оставаться напряженной. Ранее телеканал «360» сообщил, что в провинции Дейр-эз-Зор в результате взрыва заложенной террористами мины погибли семеро детей.

1 Организация запрещена на территории РФ.