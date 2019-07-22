Диетологи предупредили о вреде крыжовника

Москва, 22 июля. Российские диетологи рассказали о том, какие ягоды наиболее полезны для человека и с какими продуктами их лучше сочетать.

По словам специалистов, клубнику лучше всего есть в салатах вместе со шпинатом, который содержит железо, способствующее быстрому усвоению содержащегося в ягоде витамина С. Практически все ягоды отлично сочетаются с молочными продуктами, их можно смело добавлять в молоко, кефир, творог. Разнообразить «ягодное» меню можно, используя блендер для приготовления смузи. Этот способ позволяет за один прием пищи получить обильную порцию клетчатки, белков, углеводов и витаминов.

Диетологи предупреждают, что людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта не следует злоупотреблять кислыми ягодами, которые могут вызвать обострение хронических болезней.

Кроме того, нельзя употреблять крыжовник вместе с молоком или йогуртом — это может привести к расстройству желудка. Эта же ягода опасна для аллергиков и может вызвать реакцию даже при употреблении ее в незначительном количестве. Вместе с тем, крыжовник обладает и полезными свойствами — у него очень низкие калорийность и гликемический индекс, то есть показатель, по которому оценивается скорость попадания глюкозы в кровь.

Как пишут «Известия», установленных норм по количеству съеденных ягод не существует, однако, нужно знать меру и помнить о том, что их нельзя собирать поблизости от дорог и промышленных зон.