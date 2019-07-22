Сотрудники ФСБ задержали пожарного во время совещания у и. о. мэра Читы

Чита, 22 июля. Сотрудники ФСБ задержали заместителя начальника третьего отряда Федеральной противопожарной службы по региону Ивана Пименова. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона.

Задержание прошло на совещании у и. о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова.

«Задержан майор МЧС Пименов. Его подозревают в хищении бюджетных средств в составе группы лиц по предварительному сговору в особо крупном размере», — цитирует источник в правоохранительных органах Забайкальского края ТАСС.

В региональных управлениях Следственного комитета и ФСБ произошедшее пока не комментируют, уточнили в агентстве.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в конце июня умер руководивший городом почти 20 лет экс-мэр Читы Анатолий Михалев. Градоначальник скончался после продолжительной болезни.