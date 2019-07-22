Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Сотрудники ФСБ задержали пожарного во время совещания у и. о. мэра Читы

54
0 Оставить комментарий

Сотрудники ФСБ задержали пожарного во время совещания у и. о. мэра Читы

Чита, 22 июля. Сотрудники ФСБ задержали заместителя начальника третьего отряда Федеральной противопожарной службы по региону Ивана Пименова. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона.

Задержание прошло на совещании у и. о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова.

«Задержан майор МЧС Пименов. Его подозревают в хищении бюджетных средств в составе группы лиц по предварительному сговору в особо крупном размере», — цитирует источник в правоохранительных органах Забайкальского края ТАСС.

В региональных управлениях Следственного комитета и ФСБ произошедшее пока не комментируют, уточнили в агентстве.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в конце июня умер руководивший городом почти 20 лет экс-мэр Читы Анатолий Михалев. Градоначальник скончался после продолжительной болезни.

infox - new
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров