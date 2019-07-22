Эксперты считают, что внедрение технологий блокчейн угрожает безопасности банков

Москва, 22 июля. Специалисты по кибербезопасности заявили, что активное внедрение финансовыми организациями технологий блокчейн угрожает безопасности банков.

Аналитики компании Positive Technologies выяснили, что 50% пилотных проектов банков, а также 70% заключенных смарт-контрактов уязвимы к хакерским атакам. Основная причина — ошибки программистов при написании кода, поскольку технология блокчейн относительно новая.

Антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Алексей Маланов считает, что технологии на базе блокчейна могут быть незрелыми. Он подчеркнул, что в тестировании задействовано ограниченное количество лиц, и несмотря на то, что банки активно проверяют на уязвимость эту технологию, судить об ее устойчивости пока затруднительно, передают «Известия».

Представители кредитных организаций не считают, что технология блокчейна несет значительные риски, поскольку тестируется в закрытом режиме. Вместе с тем в банках признают, что инциденты с кражей денег с криптобирж говорят о ее уязвимости.

Представители Positive Technologies заявили, что в настоящий момент есть два способа реагировать на атаки и инциденты. Блокчейн можно «откатить» до состояния, которое предшествовало атаке, тогда все занесенные в систему данные будут потеряны, либо «принять и смириться».

Как сообщает «Газета.ru», Facebook планирует создать собственную криптовалюту Libra к 2020 году. В компании заявляют, что она позволит обеспечивать быстрые и безопасные платежи. Эксперты скептически относятся к этим планам, особенно на фоне утечек данных пользователей, которые происходили у Facebook.