Поклонники восхитились новым портретом Светланы Дружининой в Instagram

Москва, 22 июня. Поклонники советского и российского режиссера, актрисы и сценариста Светланы Дружининой оценили ее новый портрет.

Фотография за шесть часов набрала 6624 лайка в социальной сети Instagram. В настоящий момент, через 15 часов после публикации, под снимком 8812 лайков. Автором портрета стал фотограф Дамир Жукенов.

«Какой вы прекрасный человек, все в меру и гламур, открытость, уверенность в себе, человеколюбие, да что перечислять, давно почитаю ваш талант!» — написала пользователь с ником okeytatiana.

«Красота и любовь спасут мир!!! В вас все это есть!» — восхитилась kutenkovaliubov.

«Любимая, красивая, молодая», — написала elenaprekrasnajelena.

«Роскошная женщина, не перестаю ею восхищаться», — заявила rosa_asanbekova.

Фанаты желали Дружининой здоровья, оставаться позитивной, жить в здравии и радовать поклонников своим творчеством. Также они благодарили Светлану Сергеевну за ее киноработы.

«Отношусь к Вам с большим уважением и симпатией. Спасибо Вам за первых «Гардемаринов», это мой любимый фильм. Жду продолжения», — написала marinaprokoptsova.

«Какая вы красивая, в каждом возрасте своя красота. Желаю Вам удачи, творческих успехов, здоровья и самое главное любви родных и близких. Будьте счастливы», — написала badinovaz.

Напомним, Светлана Дружинина родилась в Москве 16 декабря 1935 года. Ей 83 года. В кино снималась с 1955 года. Первый фильм Дружинина сняла в качестве режиссера в 1969 году. Последний фильм поставленный режиссером вышел в 2013 году — «Тайны дворцовых переворотов. Россия век XVIII-ый. Фильм 8-й. Охота на принцессу. Часть 2».

В настоящий момент Дружинина снимает четвертую часть приключений гардемаринов. Съемки стартовали в мае 2019 года в Крыму.