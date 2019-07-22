Правила провоза багажа через границу изменятся в России

Москва, 22 июля. С 19 августа в России начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через государственную границу.

Как пишет «Россиийская газета», с 19 августа пассажиры смогут ввезти в Россию в ручной клади и багаже не более пяти килограммов фруктов и овощей, а также не более трех букетов цветов без соответствующих сертификатов. При этом в каждом из таких букетов должно быть не больше 15 цветков, листьев или других частей растений.

При провозе более крупных партий букетов или цветов на границе потребуют фитосанитарные сертификаты, а в случае их отсутствия цветы вернут обратно или уничтожат за счет собственника.

Отмечается, что вновь вводимые нормы будут распространяться на продукцию с высоким фитосантитарным риском. К ней относятся финики, инжир, ананасы и другие фрукты, а также абрикосы, вишня, черешня и сливы.

Также под ограничения попадают бобовые культуры, орехи и овощи: томаты, разные виды капусты, всевозможные луковичные, клубненосные, огурцы и так далее. Картофель как посадочный материал и другие семена разрешено будет ввозить исключительно с фитосанитарными сертификатами.

Отметим, что в список продукции с высоким фитосанитарными риском попали также рождественские елки и ветки хвойных деревьев.

Новые правила провоза багажа через госграницу будут распространяться на все виды транспорта, включая авиа, водный, железнодорожный и автомобильный, а также на членов экипажей самолетов, судов и вагонов-ресторанов, пересекающих границу Евразийского экономического союза.

Ранее «Известия» сообщили о том, что в России штрафы за задержку рейсов и багажа хотят поднять в 10 раз.