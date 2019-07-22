США пообещали оставить астронавтов на Луне в 2024 году

Вашингтон, 22 июля. Штаты планируют «оставить на некоторое время» на Луне астронавтов, которые будут отправлены на эту планету в 2024 году. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс в интервью телеканалу CBS.

«На этот раз, когда мы полетим на Луну, мы не осуществим визит — мы останемся на ней», — заявил Пенс.

Он подчеркнул, что полученный опыт можно использовать при отправке человека на Марс. Пенс заверил, что администрация президента США полностью поддерживает программу NASA «Артемида». По его словам, для полета к красной планете необходимо использовать новые технологии и оборудование, а также приобрести новый опыт. Это можно получить лишь на Луне.

«Это одна из причин, почему мы поставили цель возвратить американских астронавтов на Луну через пять лет и затем уже полететь на Марс», — заявил вице-президент.

Пенс сомневается, что могут быть какие-то сомнения в том, что Штаты высадятся на Марсе «при нашем поколении». Он назвал высадку на Луну, а также разработку новых методов для долгосрочного пребывания человека на другой планете закладным камнем в этих планах.

Ранее глава NASA Джеймс Брайденстайн рассказал о планах установить постоянное присутствие на поверхности Луны. По его словам, американские специалисты учли ошибки и прошлый опыт, чтобы организовать нахождение на естественном спутнике Земли.

Отметим, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что американские астронавты «в скором времени» установят флаг на Марсе. Парламент страны планирует дополнительно выделить 1,6 миллиарда долларов на освоение Луны и Марса. На эти цели уже был выделен 21 млрд долларов.

Как пишет RT, в NASA заявили, что не исключают активную работу по подготовке миссии на Марс к 2033 году.