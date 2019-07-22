Собчак потребовала прекратить попрекать ее участием в «Доме-2»

Москва, 22 июля. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак потребовала от пользователей социальных сетей перестать попрекать ее участием в телепроекте «Дом-2».

Накануне Собчак высказала мнение, что в России отсутствует институт репутации. Якобы никого не волнует, что человек делал в прошлом. В качестве примера она рассказала, что знает бизнесменов, которые «кидали» партнеров, но в будущем это не мешало им строить новый бизнес.

«Не могу понять, почему именно в России настолько не важна ничья репутация», — заявила телеведущая.

Пользователи не согласились с мнением Собчак, вспомнив, что она вела шоу «Дом-2». На следующий день журналистка заявила, что, прежде всего, является «хулиганкой», а не «ведущей развлекательных шоу», матерью, журналистом или политиком. Она пояснила, что любит смешивать жанры.

Собчак напомнила, что участвовала в передаче «Блондинка в шоколаде», а затем брала интервью у главы Чечни Рамзана Кадырова или интервьюировала балерину Анастасию Волочкову, а затем общалась с прославленным режиссером Ларсом фон Триером.

«Поэтому уже прекратите махать, как поеденной молью ветошью, вашим «Домом-2», — заявила Собчак.

Ранее во время интервью на YouTube-канале Big Money телеведущая рассказала, что заработала свой первый миллион долларов, когда стала вести корпоративы и участвовать в проектах телеканала ТНТ.

«Я вела по три-четыре корпоратива в неделю, это были гигантские деньги, несравнимые даже с телевизионной зарплатой», — рассказала Собчак.

По ее словам, заработок вывел ее на новый уровень, поскольку она попала в «жирные нулевые». Телеведущая подчеркнула, что когда-то считала миллион долларов «невероятными деньгами», но когда получила эту сумму, поняла, что «это как-то маловато».