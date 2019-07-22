«Победа» начинает продажу пакетных туров на своих маршрутах

Москва, 22 июля. Лоукостер «Победа» в понедельник запускает работу туроператора Pobeda.travel, продающего туры на рейсах перевозчика.

По словам генерального директора «Победы» Андрея Калмыкова, в первый год работы нового туроператора планируется реализовать около 50 тысяч пакетных туров.

«Наша команда запускает автономный сервис с собственным сайтом, продвижением и социальными сетями — проект Pobeda.travel, которые будет агрегировать лучшие варианты размещений во всех городах маршрутной сети авиакомпании в «пакетах» с авиабилетами», — рассказал Калмыков.

Отметим, лоукостер запустил продажу туров в тестовом режиме с апреля, планируя полноценный запуск туроператора на начало лета. Как отметил гендиректор «Победы», в России есть неудовлетворенный спрос на пакетные предложения.

«Мы поняли, что у наших клиентов есть большой спрос на приобретение пакетных туров с гарантией надежности. Мы значительно расширяем сеть маршрутов: расширяться на массовых турнаправлениях без продажи турпакетов практически нереально. Есть большое количество направлений, где люди хотят покупать турпакеты. Та же Турция, Греция, Кипр», — сообщил он.

Калмыков подчеркнул, что стоимость авиабилета, приобретенного отдельно, будет равна его цене в составе турпакета, а новый туроператор не должен принести чистой прибыли в первый год работы.

Напомним, «Победа» входит в группу «Аэрофлот». По итогам прошлого года лоукостер перевез 7,1 млн пассажиров. Как пишет «Газета.ру», в 2018 году «Победа» заняла первое место по темпам роста среди лоукостеров.