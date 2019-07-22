Сирия новости 22 июля 07.00: террористы обстреляли Хаму,  боестолкновения произошли между боевиками ССА и курдскими YPG в кантоне Африн

Сирия, 22 июля. Террористы обстреляли западные окрестности сирийской провинции Хама, боевые столкновения между боевиками протурецкой «Сирийской свободной армии» (ССА) и курдскими Отрядами народной самообороны (YPG) произошли в кантоне Африн, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Сирийская свободная армия» (ССА): провела боестолкновения с курдскими Отрядами народной самообороны (YPG) в кантоне Африн.

Курды: отразили атаку ССА в районе деревни Мараназ в провинции Алеппо, ликвидировали 5 боевиков из состава группировок «Лива аш-Шамали» и «Джебхат аш-Шамия» и ранили 9 из них.

Международная коалиция: военный конвой США прибыл в Сирию с новым оборудованием для курдских отрядам «Демократических сил Сирии» (SDF).

Провинция Алеппо

В кантоне Африн произошли боевые столкновения между боевиками протурецкой «Сирийской свободной армии» (ССА) и курдскими Отрядами народной самообороны (YPG). Как сообщает портал ANF News, боевики ССА предприняли сосредоточенную артиллерийскую атаку на деревни Мараназ, Маликия и Шеварикса в районе населенного пункта Шерава и попыталась совершить наземную атаку в районе деревни Мараназ. После нескольких часов ожесточенных столкновений, курдские ополченцы смогли отразить атаку, ликвидировав 5 боевиков из состава группировок «Лива аш-Шамали» и «Джебхат аш-Шамия» и ранив 9 из них. В заявлении курдских отрядов особо отмечается, что среди раненых боевиков могут находиться несколько солдат ВС Турции, которые оказывают поддержку боевикам.

Провинция Хама

Террористы обстреляли западные окрестности сирийской провинции Хама, передает телеканал Al-Ikhbariya. Инцидент произошел в ночные часы в районе населенного пункта Масьяф в западных окрестностях провинции Хама. По информации источника в социальной сети Twitter (@WithinSyriaBlog), cнаряды разорвались на территории заброшенной фермы в окрестностях Масьяфа. По его данным, террористы использовали при обстреле реактивные системы залпового огня «Град», а сирийские ПВО смогли частично отразить ракетные удары террористов.

Провинция Хасака

В эти выходные военный конвой США прибыл в Сирию для доставки нового оборудования курдским отрядам «Демократических сил Сирии» (SDF). Об этом сообщает оппозиционный ресурс Halab Today TV. Согласно информации источника, военный конвой США, состоявший из множества грузовиков, въехал на северо-восток Сирии из северо-западного Ирака. Отметим, что усиление снабжения курдских радикалов из SDF происходит на фоне активизации «спящих ячеек» террористов запрещенного в РФ «Исламского государства»1 и на фоне подготовки Турцией крупномасштабной операции против курдских формирований на севере Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.