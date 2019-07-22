The Hill назвала «эффективный» метод борьбы с «Северным потоком — 2»

Вашингтон, 22 июля. Издание The Hill назвало «эффективным методом» борьбы против «Северного потока — 2» поставки в ЕС сжиженного газа из США.

Автор статьи считает, что готовящиеся в США санкции против реализации проекта «Северный поток — 2» бессмысленны, поскольку ударят в большей степени по американским банкам и компаниям, сотрудничающим с европейскими партнерами «Газпрома». Он утверждает, что ограничительные меры не будут работать и называет готовящийся пакет санкций «протекционистским».

В статье говорится, что «Северный поток — 2» якобы несет угрозу европейской энергетической безопасности, а самым действенным способом борьбы против его реализации могли бы стать поставки в Европу сжиженного природного газа из США. Автор считает, что это «ослабило бы экономическую хватку, которой Россия держит своих западноевропейских покупателей» и помешало бы Москве использовать свои природные ресурсы в качестве «геополитического оружия».

Напомним, комитет конгресса США одобрил законопроект, предполагающий введение санкций против лиц, причастных к реализации проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». В ответ в России еще раз напомнили, что строительство газопроводов преследует исключительно коммерческие цели и отвечает интересам европейских потребителей.

Две нити газопровода «Северный поток — 2» проходят по дну Балтийского моря от побережья России до Германии. Сторонниками проекта в Европе являются Австрия, Германия и Норвегия, заинтересованные в бесперебойных поставках недорогого российского топлива.

Против строительства «Северного потока — 2» активно выступают США, которые рассматривают европейский рынок в качестве перспективного для сбыта собственного сжиженного газа, а также Украина, где опасаются потерять доходы от транзита российского газа в Европу.

Как пишет «Газета.ру» на данный момент уже готово строительство 60% газопровода «Северный поток — 2», а затраты на его строительство профинансированы на 80%.