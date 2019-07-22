ЦИК Украины сообщил, что по итогам обработки 10% протоколов в Раду проходят пять партий

Киев, 22 июля. Пять партий проходят в Верховную раду после обработки более 10% протоколов. Об этом заявили в ЦИК Украины.

Выяснилось, что президентская партия «Слуга народа» набрала 41,52% голосов. Второе место — «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 12,2% голосов, третье место — «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко с 8,8% голосов, на четвертом месте «Батькивщина» Юлии Тимошенко с 8,72% голосов, на пятом месте партия «Голос» — 6,37% голосов. Радикальная партия Олега Ляшко не преодолевает проходной барьер и не проходит в Раду.

Напомним, что по партийным спискам получат мандаты 225 депутатов, еще 199 депутатов будут избраны по одномаднатным округам. Проходной барьер на выборах — 5%.