Marvel заявила о старте новой фазы киновселенной

Нью-Йорк, 22 июля. Американская студия Marvel анонсировала четвертую фазу киновселенной.

Планируется, что пять фильмов выйдут до конца 2021 года. Кроме того, пять сериалов запустят на платформе Disney+.

Так, в мае 2020 года в прокате появится фильм «Черная вдова». Главную роль в картине сыграет Скарлетт Йоханссон. На ноябрь следующего года запланирован выход фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли, Сельмой Хайек, Ричард Мэддэном и Кумейлом Нанджиани. Также ходят слухи, что в картине может сыграть Киану Ривз. СМИ пишут, что со звездой фильмов «Скорость», «Матрица» и «Джон Уик» ведут переговоры боссы студии.

В феврале 2021 ожидается фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец», весной 2021 в прокат выйдет «В мильтивселенной безумия» — вторая часть похождений доктора Стрэнджа. В главной роли Бенедикт Камбербэтч. Кроме того, запланирован выход четвертой части саги о Торе под названием «Любовь и гром».

Ранее австралийские ученые выяснили «секрет успеха» киновселенной Marvel. Они выяснили, что основной причиной популярности являются не спецэффекты, а умение манипулировать актерским составом и сюжетными линиями. Математическая модель выявила зависимость размера актерского состава и кассового сбора картин. Специалисты заявили, что с Marvel работает эффективная схема: сначала снимаются несколько лент, которые посвящены конкретными персонажами, а затем эти супергерои объединяются в одну картину.

Напомним, что последняя часть «Мстителей» собрала в мировом прокате 2 млрд 761 млн долларов. «Мстители. Финал» не смогли побить рекорд «Аватара» Джеймса Кэмерона, который принес создателям 2 млрд 782 млн долларов, сообщает «Газета.ru».