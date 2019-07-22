Пенсионерка из Львова пыталась съесть избирательные бюллетени на выборах в Раду

Львов, 22 июля. В ходе выборов в Верховную раду старушка попыталась съесть избирательные бюллетени, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что 94-летняя жительница Львова, которая должна была голосовать дома, пришла на избирательный участок №461982, где устроила скандал. Комиссия выдала старушке бюллетени, после чего кто-то из присутствующих сообщил о происходящем родственникам пенсионерки. В избирательный участок приехали дети женщины, но на этом история не закончилась.

«После приезда детей скандал продолжился. Завершающий аккорд возмущения 94-летней женщины проявился в том, что она начала рвать и есть бюллетени. Остатки бюллетеней были уложены в пакет и будут идентифицированы как испорченные», — говорится в сообщении Комитета в Facebook.

Напомним, внеочередные парламентские выборы на Украине прошли в воскресенье. На мандаты депутатов Верховной рады претендовали представители 22 политических партий.

По предварительным данным, в украинский парламент проходят пять партий, лидирует среди которых политическое движение президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». На втором месте «Батькивщина» Юлии Тимошенко, на третьем — «Европейская солидарность» Петра Порошенко». Далее следуют «Оппозиционная платформа — за жизнь» и «Радикальная партия».

Как пишет «Газета.ру», явка на выборах на Украине составила немногим менее 50%. Эксперты объясняют низкую активность избирателей дачным сезоном и «усталостью людей от политики».