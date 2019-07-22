Частный самолет разбился в Канаде, один человек погиб

Оттава, 22 июля. Небольшой частный самолет разбился в канадской провинции Альберта, сообщает CBS.

Воздушное судно вылетело из аэропорта города Джаспер. Оно упало в реку Атабаска. Один человек погиб, второй находится в больнице в тяжелом состоянии. Министерство здравоохранения Альберты не разглашает личные данные этих людей.

По факту инцидента начато расследование. Все обстоятельства трагедии уточняются. Движение по автомагистрали, идущей вдоль реки, на некоторое время было перекрыто.

Ранее на юге Германии упал небольшой самолет, три человека погибли. Инцидент произошел в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

Как сообщает «Газета.ru», в аэропорту города Нашвилл столкнулись два самолета авиакомпании Southwest Airlines. Инцидент произошел во время буксировки, никто не пострадал.