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Новости Сирии

Боевики обстреляли город Масьяф в провинции Хама

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Боевики обстреляли город Масьяф в провинции Хама

Дамаск, 22 июля. Террористы обстреляли западные окрестности сирийской провинции Хама, об этом сообщает телеканал Al-Ikhbariya.

Инцидент произошел в ночные часы в 220 километрах от Дамаска в западных окрестностях провинциального центра Хама. Снаряды разорвались в районе города Масьяф. Сирийские ПВО отражают ракетные удары террористов.

Напомним, что 8 апреля четверо мирных жителей погибли, еще 12 пострадали в результате атаки боевиков на Масьяф. Террористы использовали реактивные системы залпового огня кустарного производства.

 

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Источник: Al-Ikhbariya
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