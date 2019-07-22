Боевики обстреляли город Масьяф в провинции Хама

Дамаск, 22 июля. Террористы обстреляли западные окрестности сирийской провинции Хама, об этом сообщает телеканал Al-Ikhbariya.

Инцидент произошел в ночные часы в 220 километрах от Дамаска в западных окрестностях провинциального центра Хама. Снаряды разорвались в районе города Масьяф. Сирийские ПВО отражают ракетные удары террористов.

Напомним, что 8 апреля четверо мирных жителей погибли, еще 12 пострадали в результате атаки боевиков на Масьяф. Террористы использовали реактивные системы залпового огня кустарного производства.