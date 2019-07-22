Венесуэльский Су-30 перехватил американский самолет разведчик EP-3

Москва, 22 июля. Американские военные заявили, что самолет Су-30 вооруженных сил Венесуэлы якобы «агрессивно преследовал» разведывательный самолет США EP-3. В Пентагоне подчеркнули, что Су-30 «подверг риску» экипаж EP-3.

Минобороны Венесуэлы объяснило свои действия тем, что было нарушено воздушное пространство страны, а пилоты EP-3 не выходили на связь. Самолет двигался с северо-запада Карибского моря в направлении Майкетии недалеко от Каракаса. Венесуэльские военные сопроводили самолет до его выхода из региона.

1 of 2 JUST RELEASED #Venezuela SU-30 Flanker “aggressively shadowed” a U.S. EP-3 aircraft at an unsafe distance July 19, jeopardizing the crew & aircraft. The EP-3 was performing a multi-nationally recognized & approved mission in international airspace over #CaribbeanSea. pic.twitter.com/edjmPqXbmP — U.S. Southern Command (@Southcom) July 21, 2019

Напомним, что в начале года в Венесуэле начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя «временным президентом страны». Его власть тут же поддержали Штаты и ряд стран Запада. Законно избранный президент страны Николас Мадуро обвинил США в попытке государственного переворота. Все дипломатические контакты с Вашингтоном были разорваны. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция, а также ряд других стран поддержали Мадуро в качестве легитимного президента, сообщает «Газета.ru».

Как сообщает RT, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон написал в Twitter, что Штаты не успокоятся, пока Мадуро не уйдет в отставку

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российские военные специалисты решили задачи, которые ставились перед ними в Венесуэле. Он подчеркнул, что если понадобится дополнительная необходимость, то специалисты будут направлены туда.