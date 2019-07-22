Скабеева рассказала о встрече в колонии с Кокориным и Мамаевым

Белгород, 22 июля. Телеведущая Ольга Скабеева рассказала о жизни в колонии осужденных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

В интервью KP.Ru Скабеева рассказала подробности о съемках репортажа из белгородской исправительной колонии, где отбывают наказание осужденные за драку в центре Москвы Кокорин и Мамаев. Телеведущая напомнила, что тема с судом над футболистами была очень резонансной и разделила общество на две части: одни считали, что приговор был слишком суровым, другие утверждали, что спортсмены получили по заслугам. Именно поэтому Скабеева сочла важным показать, в каких условиях живут знаменитости, оказавшиеся в «крайне неприятной ситуации».

«Они были рады поговорить и оказались очень приятными и общительными ребятами. У них действительно многое изменилось в жизни, изменилось целеполагание, оценки происходящего и возможно им просто важно это рассказать, в том числе своим болельщикам», — сообщила телеведущая.

По словам Скабеевой, футболисты не теряют надежды вернуться в большой спорт, в колонии они имеют возможность ежедневно тренироваться по полтора часа, что «довольно необычно» для режимного учреждения. Ведущая канала «Россия 1» подчеркнула, что футболисты отбывают свой срок в «философском настроении».

«Они много говорили о том, что многое осознали. Принимают произошедшее, как некий урок и несут наказание, которое им положено. Мне кажется из этих формулировок можно сделать вывод, что они многое переосмыслили. Какой-то дерзости или вызова с их стороны я не почувствовала точно», — рассказала она.

Напомним, Кокорин и Мамаев, а также младший брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий в октябре 2018 года устроили две драки в центре Москвы. От агрессии спортсменов пострадали водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук и глава департамента Минпромторга Денис Пак. Гендиректор НАМИ Сергей Гайсин пытался усмирить пыл молодых людей, за что получил удар в лицо. В мае нынешнего года суд приговорил братьев Кокориных к полутора годам в исправительной колонии общего режима, Мамаеву и Протасовицкому назначено наказание в виде одного года и пяти месяцев лишения свободы.

Ранее «Газета.ру» рассказала о питании Александра Кокорина в колонии. По данным издания, футболист позволяет себе за решеткой колбасу и шоколадки, которые редко ел на воле.