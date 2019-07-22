Матвиенко заявила о необходимости создания единой валюты России и Белоруссии

Москва, 22 июля. Развитие союза России и Белоруссии в будущем потребует единой валюты. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она напомнила, что в 2019 году отмечается 20-летие союзного договора. По ее словам, необходимо осмыслить, как страны прошли этот путь, чего добились, на какой точке находятся и что делать дальше.

Валентина Матвиенко напомнила, что в России никто не поднимает тему создания единого государства, предлагается и дальше строить союз государств.

«Это должен быть полноценный союз с точки зрения одинаково развивающейся экономики, потому что иначе очень сложно интегрироваться. Это союз, который должен на том или ином этапе иметь единую валюту», — заявила спикер Совфеда РФ.

По ее словам, трудно с разными валютами определять финансово-денежную политику.

Как сообщает RT, спикер Совфеда Валентина Матвиенко также заявила, что РФ и Белоруссия могут ратифицировать соглашение о едином визовом пространстве на территории обоих государств. По ее словам, этот документ практически полностью согласован.

На встрече Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко 18 июля были достигнуты новые принципиальные соглашения в рамках Союзного договора, об этом заявил лидер Белоруссии. Он подчеркнул, что стороны достигли значительного продвижения в обсуждении интеграции стран в рамках Союзного государства.

Напомним, в 1996 году тогдашний президент России Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали Договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии», что дало старт процессу взаимной интеграции стран.