Стрепетов прокомментировал победу «Зенита» над «Сочи»

Санкт-Петербург, 22 июля. Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов в разговоре с Федеральным агентством новостей подвел итоги матча второго тура чемпионата России, в котором петербуржцы на выезде одержали победу над «Сочи» со счетом 2:0.

«Заслуженная победа «Зенита». В начале матча команда выдержала непростой стартовый отрезок, после чего стала контролировать мяч. Конечно, в действиях игроков «Сочи» еще видна несогласованность. Это понятно, все-таки команда собралась недавно. Одно из таких несогласованных действий привело к тому, что Сердар Азмун вырвался один на один и защитник «Сочи» нарушил правила, после чего Азмун реализовал пенальти», — рассказал специалист.

«Хочется обратить внимание на то, как игра «Зенита» преобразилась с выходом Артема Дзюбы, который сразу дал свободу других игрокам атаки. На 80-й минуте мог сравнять счет Евгений Песегов — не получилось, и «Зенит» в ответной атаке удвоил счет. Хочется пожелать «Сочи» продолжать работать в том же ключе, они показали добротный футбол, несмотря на заметное преимущество «Зенита», — заявил Алексей Стрепетов

В следующем туре «Зенит» на выезде встречается с «Оренбургом», а «Сочи» отправится к гости к «Краснодару».