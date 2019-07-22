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ЦИК Украины не зафиксировал существенных нарушений на выборах в Раду

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ЦИК Украины не зафиксировал существенных нарушений на выборах в Раду

Киев, 22 июля. ЦИК Украины не зафиксировал существенных нарушений на выборах в Раду, которые бы могли повлиять на результаты выборов. Об этом заявил замглавы ЦИК Олег Конопольский.

В настоящий момент обработан 1% протоколов. Лидирует партия «Слуга народа» действующего президента Украины Владимира Зеленского с 38,45% голосов. Второе место у «Батькивщины» — 10,94%. Третье место — «Европейская солидарность» экс-президента страны Петра Порошенко, на четвертом месте «Радикальная партия» Олега Ляшко, пятое место — «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Итоговая явка, по данным ЦИК, составила 49,84%.

Напомним, выборы в Верховную раду прошли в воскресенье. Половина депутатов будет избрана по партийным спискам, еще половина по мажоритарным округам. В выборах могут участвовать только политические партии, проходной барьер составит 5%. сообщает «Газета.ru».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что назначит нового генпрокурора после формирования парламента.

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Источник: ЦИК Украины
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