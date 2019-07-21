Metallica исполнила «Группу крови» на концерте в Москве

Москва, 21 июля. Американская метал-группа Metallica на концерте в «Лужниках» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя.

Концерт проходил в рамках WorldWired Tour. Видеозапись выложили в Сеть поклонники коллектива.

Напомним, композиция «Группа крови» вошла в одноименный коллектив группы «Кино», который вышел в 1988 году. Лидер группы и автор песен Виктор Цой разбился в автомобильной аварии 15 августа 1990 года недалеко от поселка Кестерциемс в Тукумском районе Латвии. Согласно официальной версии, музыкант заснул за рулем своего «Москвича-2141», выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Икарус».

Ранее группа Metallica исполнила хит Enter Sandman в супермаркете Gelson в Голливуде. Музыканты пришли за покупками и не смогли сдержаться, когда услышали из динамиков легендарную композицию. Они спели ее вместе с посетителями магазина. Известно, что музыканты не случайно оказались в голливудском супермаркете. Они принимали участие в съемках программы «Денежный вопрос», которую ведет комик Билли Айкер.

Отметим, что в 2018 года группа Metallica заняла третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых музыкантов мира. В прошлом году музыканты заработали 43,2 млн долларов, из них 8,7 млн на реализации музыкальных альбомов.

Metallica была основана в 1981 году в Лос-Анджелесе. На счету коллектива десять студийных альбомов, последний из который Hardwired… to Self-Destruct вышел в 2016 году.