Террористы устроили диверсию с товарным поездом в провинции Хомс

Дамаск, 21 июля. Террористы «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) совершили диверсию, пустив под откос товарный состав с железной рудой. Инцидент произошел на востоке сирийской провинции Хомс, сообщает SANA.

Диверсия произошла в районе фосфатного месторождения Хнейфис. После взрыва электровоз загорелся и сошел с рельсов. Работники железной дороги получили травмы, однако численность пострадавших не приводится. В настоящий момент на место инцидента выехала ремонтная бригада, которая занимается устранением последствий.

Террористы находятся в районе военной базы «Ат-Танф». Турецкое государственное информационное агентство Anadolu сообщило, что Штаты возобновили подготовку радикалов «Сирийской свободной армии» на военной базе «Ат-Танф». Об этом писало Федеральное агентство новостей.

Ранее в поселении Арак в восточных предместьях Пальмиры произошел крупный взрыв: сработало самодельное устройство, установленное террористами «Исламского государства». В района Ат-Танфа остаются укрытия боевиков ИГИЛ1, которые пытаются время от времени вести контратаки на стратегические города и ключевые объекты, которые были освобождены правительственными силами.

Напомним, 14 июля боевики вывели из строя трубопровод в провинции Хомс. Он соединял месторождение Эш-Шаер с газоперерабатывающим заводом «Эбла».

Ранее боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия и Хама.

1 Организация запрещена на территории РФ.