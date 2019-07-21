Зеленский рассказал, когда назначит нового генпрокурора Украины.

Киев, 21 июля. Новый генеральный прокурор Украины будет назначен после формирования новой Верховной рады. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский.

По его словам, появится новая Верховная рада, правительство и генеральный прокурор.

«Мы будем работать над всеми обещаниями, которые я давал в период своей избирательной кампании, и которые подтвердила партия «Слуга народа», — заявил Зеленский.

Напомним, что глава украинского государства регулярно вносил постановления об увольнении генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Парламент страны не находил оснований для этой процедуры.

Генпрокурор заявлял, что должен провести честные парламентские выборы, а затем уйти в отставку. По его словам, после отставки он планирует заняться политикой и будет работать с людьми «над видением развития Украины».

Напомним, что Юрий Луценко писал заявление на увольнение в 2018 году после убийства гражданской активистки Екатерины Гандзюк. Тогда Верховная рада не утвердила его отставку.

Луценко был назначен на пост генпрокурора в мае 2016 года. Назначение активно продвигал тогдашний президент страны Петр Порошенко. Парламент страны внес изменения в нормативные акты, поскольку у Юрия Луценко нет юридического образования.

Ранее генпрокурор Украины заявил, что в деле убийства журналиста Павла Шеремета есть несколько «горячих версий». По его словам, с 2016 года были допрошены сотни и проверены десятки тысяч человек.

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