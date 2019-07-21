Опубликована новая видеозапись потопа в Краснодаре  

Краснодар, 21 июля. Сильные дожди затопили улицы в Краснодаре. Затопленными оказались около 30 улиц. Федеральное агентство новостей публикует новую видеозапись из Краснодара.

Так, на Московской улице таксист вместе очевидцами пытается вызволить застрявший автомобиль «Яндекс Такси». На другой улице застрял автобус с пассажирами. Ему на помощь пришли спасатели МЧС, которые вытягивают транспортное средство с помощью грузовика.

Отметим, что 21 и 22 июля объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются ливни, сильный ветер и град.

Напомним, что по состоянию на 18.00 было известно о подтоплении 10 низменных участков проезжей части дороги и 19 участков придворовых территорий. Уровень воды достиг 10-20 сантиметров. К ликвидации последствий ливня было привлечено 23 единицы водооткачивающей техники.