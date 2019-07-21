Рябков заявил, что российские военные специалисты решили задачи в Венесуэле

Каракас, 21 июля. Российские военные специалисты решили задачи, которые ставились перед ними в Венесуэле, но, при необходимости, их могут снова направить туда. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в кулуарах министерской встречи координационного бюро Движения неприсоединения.

«Это все идет от потребности​​​. Сейчас те задачи, которые ставились перед группами, работавшими здесь в последнее время, решены. Если ситуация сформируется так, что где-то понадобятся дополнительные усилия или доработки, это будет сделано», — цитирует слова Сергея Рябкова РИА Новости.

Ранее дипломат отмечал, что в ходе его визита в Каракас будет обсуждаться тема российских военных специалистов, которые осуществляют ремонт и обслуживание ранее поставленной из РФ в Венесуэлу техники.

Сергей Рябков находится с визитом в столице Боливарианской Республики с 20 по 22 июля. Он сообщал, что провел встречи с президентом страны Николасом Мадуро, исполнительным вице-президентом Делси Родригес и представителями МИД Венесуэлы.

Напомним, зимой 2019 года венесуэльский оппозиционер Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства. Ряд западных стран во главе с США заявил о признании Гуаидо. В свою очередь легитимный президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал оппозиционера марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как законного президента Венесуэлы.