Киев, 21 июля. Специалисты обнаружили 12 взрывоопасных предметов возле КПП «Майорское» в Донбассе. Об этом говорится в сообщении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее в украинской ГСЧС сообщали, что у пункта пропуска обнаружили бомбу, и Госслужба инициировала вопрос о временном прекращении функционирования «Майорского», чтобы не допустить «гибели и травмирования гражданского населения», которое пересекает линию разграничения в Донбассе.

Позже Киев заявил об обнаружении боеприпасов у КПП.

«При обследовании территории КПВВ «Майорское» пиротехники Госслужбы по ЧС обнаружили взрывоопасные предметы», — говорится в сообщении украинского ведомства.

Отмечается, что, по данным на 17.00 (совпадает с московским. — Прим. ред.), специалисты украинской службы по ЧС обнаружили 12 взрывоопасных предметов, в том числе: одну минометную мину калибром 120 мм, артиллерийский снаряд 23 мм, четыре артиллерийских снаряда 30 мм, пять ручных гранат и фрагмент минометной мины. Специалисты ГСЧ продолжают обследовать территорию, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что украинские силовики сорвали перемирие в Донбассе и обстреляли из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге Донецкой Народной Республики.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти после госпереворота в Киеве. В ответ на это ВСУ начали так называемую АТО, позднее переименованную в ООС, против ДНР и ЛНР. По данным ООН, жертвами вооруженной операции стали более 10 тысяч человек.