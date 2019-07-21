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Медведчук заявил, что соглашение об ассоциации с ЕС «уничтожило» экономику Украины

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Медведчук заявил, что соглашение об ассоциации с ЕС «уничтожило» экономику Украины

Киев, 21 июля. Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом «уничтожило» экономику Украины. По его мнению, страна «стала нищей» и не сможет быть конкурентоспособной в ближайшие 10–15 лет.

«Мы подписали соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС, и это фактически уничтожило нашу экономику. Страна стала нищей. Поэтому о том, что наша экономика сегодня конкурентоспособна или может такой быть, нельзя говорить даже в перспективе 10‒15 лет», — написал Виктор Медведчук в своем аккаунте в Twitter.

Ранее депутат Верховной рады Михаил Поплавский заявил, что ассоциация с Евросоюзом обернулась для Украины негативными последствиями, так как Европа думает исключительно о своей выгоде. 

Напомним, Украина подписала соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году. Документ предусматривает создание зоны свободной торговли, и в 2016 году он вступил в полную силу. Соглашение также подразумевает сотрудничество Киева со странами Евросоюза в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.

В период президентства Петра Порошенко на Украине Верховная рада приняла изменения в конституцию страны. Поправки закрепляют курс Киева в Евросоюз и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан отмечал, что говорить о членстве Украины в ЕС на ближайшую перспективу не реалистично. По его мнению, Киев должен сконцентрироваться на реализации соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

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Источник: Twitter-аккаунт Виктора Медведчука
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