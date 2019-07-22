Сирия, 22 июля. «Ан-Нусра» теряет военную технику в Идлибе,в Хомсе подорван грузовой поезд. Поселок в Дамаске был обстрелян боевиками из миномета - есть жертвы среди мирного населения. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВКС РФ: нанесли точечные удары по расположениям радикалов в Идлибе и Алеппо.

ВВС Сирии: совершили боевой вылет в район скопления джихадистов на юго-западе Хамы и Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили в Хаме пусковые установки радикалов «Ан-Нусры» и «Исламской партии Туркестана», в Ракке и Дейр-эз-Зоре перекрывают проходы на территории SDF, в Эль-Кунейтре зачистили тайник с оружием.

«Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» («Фронт национального освобождения»): заявили о том, что ими якобы была уничтожена БМП САА в Хаме.

«Джейш аль-Изза»: заявила, что ими якобы была уничтожена пулеметная установка и танк САА.

Курды: расследуют детали покушения на сотрудника следственного комитета и строят укрепления в Ракке, подозреваются в попытке совершить теракт в городе Азаз в Алеппо.

«Исламское государство1»: подозреваются в подрыве грузового поезда в Хомсе в организации теракта в Хасаке, лишилось «спящей ячейки» на севере Ирака в результате рейда отряда иракских военнослужащих.

«Джебхат Ан-Нусра1»: потеряла ракетные установки в ходе столкновения с САА на северо-западном фронте и обстреляла мирный город из миномета в Хаме.

ВС Турции: атаковали расположения курдского ополчения в районе города Азаз в Алеппо.

Международная коалиция: направила конвой в Дейр-эз-Зор к нефтяному месторождению.

Провинция Дамаск

Боевики обстреляли минометными снарядами деревню Калиат в районе Саса, находящемся юго-западнее от Дамаска. Как сообщило новостное агентство SANA, в результате обстрела пострадали мирные жители: на месте скончался один мужчина, когда один из снарядов попал в его автомобиль, убита девушка, которая находилась поблизости. Ранения разных степеней тяжести также получили три женщины. Пострадавшие доставлены в госпиталь. Ответственность за обстрел пока не взяла на себя ни одна из группировок.

Провинция Алеппо

В Алеппо сохраняется напряженность между турецкими военнослужащими и курдским ополчением «Демократических сил Сирии» (SDF). «Бригада Хамза» (одна из фракций протурецкой «Сирийской свободной армии») заявила утром, что ими была пресечена попытка курдов проникнуть в город Аль-Баб, сообщил местный источник новостей в сети Twitter Wyvern Reports.

У города Азаз отряд SDF обстрелял турецкую армию и союзных им боевиков. Турецкая армия ответила на это огнем из крупнокалиберных пулеметов по укрытиям и расположениям куров у города Тель-Рифат, сообщает портал Rojava Network. Турецкая военная полиция в Азазе помимо этого обезвредила бомбу, подложенную в автомобиль местного судьи. Предположительно автомобиль заминировали курды.

Днем ВВС Сирии совершили боевой вылет в район поселка Хувейр Аль-Исса и сбросили бомбы на укрепления протурецких боевиков, как сообщило информагентство Step News Agency. Отряд Сирийской арабской армии (САА) базирующийся у поселка Тель-Алуш нанес удар по радикалам в районе поселка Джазрая.

Провинция Хомс

В восточной части провинции Хомс в районе поселения Хнейфис был взорван грузовой поезд с фосфатами, сообщил портал Ortas Online. Бомба была установленная на рельсах. Пострадал экипаж поезда, на место взрыва выехали медики. Согласно информации источника, министерство транспорта уже заявило о начале работ по устранению ущерба, нанесенного террористическим актом, ремонту железной дороги и возобновлению транспортного сообщения. В подрыве подозревают боевиков «Исламского государства», которые могут укрываться в пустыне в провинции. Несколькими неделями ранее боевики «спящей ячейки» атаковали конвой сирийской армии.

Провинция Дейр-эз-Зор

В связи с ростом числа нападений боевиков ИГИЛ1 на подконтрольных курдам территориях, Сирийская арабская армия (САА) временно перекрывает «коридор» Сальхия, который соединяет территории, подконтрольные курдскому ополчению «Демократических сил Сирии» (SDF), с зонами контроля правительственных сил, как сообщает новостное агентство Deir Ezzor 24.

Источник также сообщает, что в Дейр-эз-Зор прибыл новый конвой подкрепления SDF и международной коалиции. Местные жители передали, что конвой выдвинулся из поселка Аш-Шаддади из Хасаки к нефтяному месторождению Аль-Омар, где в настоящее время сосредоточено наибольшее количество военных международной коалиции.

Провинция Идлиб

Утром боевики группировки «Фатах аль-Мубин» выпустили заявление о том, что в районе поселка Аль-Касабия в южной части провинции Идлиб ими были ликвидированы несколько военных САА, сообщает новостное агентство Step News Agency. Отряды САА отбили нападение боевиков в районе Аль-Касабии на юге провинции. Боевики «Ан-Нусры» атаковали опорные пункты армии, но наступление было отброшено, а также в ходе перестрелке были уничтожены несколько автомобилей террористов. Военный источник портала SANA сообщил, что боевики напали на подразделение, используя террористов-смертников. В результате атаки смертники были ликвидированы. Десятки боевиков были ранены и убиты.

ВВС Сирии совершили боевой вылет к позициям радикалов альянса «Тахрир аш-Шам» у поселка Шейх-Мустафа, Кафр-Саджна, Маарет-Хурма, Ан-Накир и Маарет Ас-Син, как сообщает Twitter-канал Masar Press Net. ВКС РФ в свою очередь совершили боевой вылет в районы города Аль-Касабия, Аринба, Тремала, о чем также сообщает источник.

Согласно данным новостного портала Masar Press Net боевики обстреляли расположения сирийской армии в районе поселка Кафр-Набаль. ВКС РФ нанесли точечные удары по укрепрайонам «Тахрир аш-Шам» на подступах к городу Маар-Зита и Джебла.

Провинция Ракка

В городе Ат-Табка неизвестные убили на одного из сотрудников следственного комитета «Демократических сил Сирии» (SDF) Шакифа Мохаммеда Канга, как сообщил новостной портал Baladi News. Курдские силы безопасности «Асайиш» проводят расследование. Некоторые источники считают, что нападение могли совершить как боевики ИГИЛ, так и недовольные курдской политикой и арестами местного населения.

Следом за перекрытием гуманитарного «коридора» в Дейр-эз-Зоре сирийская армия на время закрывает переходы в Ракке, как передал канал Masar Press Net.

SDF продолжает строить укрепления, подготавливаюсь к наступлению турецких войск. Согласно данным местного источника в сети Twitter Mohamadothman1, бойцы SDF копают новые подземные туннели в районе сахарного завода к северу от города Ракка. Часть гражданских домов были заняты курдами и превращены в военные штабы в поселке Салик, о чем также сообщает источник.

Провинция Хама

Утром радикалы группировки «Джейш Аль-Изза» выпустили сообщение о том, что в результате своих ракетных ударов по позициям сирийской армии им удалось уничтожить пулеметную установку и один танк у поселка Шезар, передало новостное агентство Halab Today TV. Боевики «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» («Фронт национального освобождения») заявили об уничтожении в результате ракетной атаки танка и бронированной машины пехоты САА в окрестностях поселка Аль-Бахса на западе провинции.

Сирийские военнослужащие обстреляли радикалов в предместьях городов Кафр-Зета, Аль-Джубен, и Тель-Маллах, как передает источник Telegram-канал HMО Syrian. Согласно информации новостного агентства SANA после обмена ударами в районе Тель-Маллаха и Аль-Латамины сирийской армии удалось обнаружить места запуска и огневые точки радикалов, откуда ведется обстрел мирных поселений. В результате наступления были уничтожены несколько пулеметных установок и укрепленных пунктов «Ан-Нусры» и «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ, как террористическая организация) у поселка Хавиджа и Сармана на северо-западе провинции.

Источник также сообщил, что боевики выпустили несколько ракет, ударив по жилым кварталам христианского города Мхарде, но обстрел не нанес значительного ущерба.

Провинция Хасака

Согласно сообщение новостного агентства Masar Press Net, в городе Гувейран был взорван мотоцикл рядом с автомобилем патруля курдских сил безопасности «Асайиш». Информация о жертвах пока уточняется. Место взрыва было оцеплено бойцами «Асайиш». Отметим, что с начала прошлого месяца курды безуспешно пытаются вводить запреты и ограничения на использование мотоциклов, чтобы снизить количество терактов с использованием мототранспорта. Однако повышение налогового сбора для мотоциклистов или серии рейдов и арестов местного населения пока не дали результатов. Только вчера был взорван мотоцикл рядом с курдской штаб-квартирой в городе Маркада. В подрыве подозревают боевиков «Исламского государства».

Провинция Эль-Кунейтра

Военные источники новостного агентства SANA сообщили, что в ходе рейда инженерных отрядов САА в провинции Эль-Кунейтра был обнаружен один из схронов оружия радикалов. Всего из тайника были изъяты ракетные установки и снаряды для них, патроны различных калибров, взрывчатка, медицинские препараты, средства связи и аппаратура для ведения разведки, преимущественно западного производства. Это далеко не первый тайник с обширным западным арсеналом, который был брошен боевиками «оппозиции» летом 2018 года, когда в рамках договоренности с правительством САР радикалы были депортированы в северо-восточные районы Сирии.

Ирак

На севере Ирака продолжается операция иракских военнослужащих по поиску и ликвидации «спящих ячеек» «Исламского государства». В городе Мосул были арестованы три боевика в результате рейда иракской армии, как передал новостной портал Ortas Online. Как сообщает Министерство внутренних дел Ирака, задержание прошло успешно разведданным, полученным от полиции провинции Ниневия.

1 Организация запрещена на территории РФ.