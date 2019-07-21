Гузеева поразила поклонников новым имиджем

Москва, 21 июля. Известная российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева поразила поклонников своим новым имиджем. Она опубликовала фото в новом образе в своем аккаунте в Instagram.

На фотографии Гузеева запечатлена в черном платье и шифоновой накидке. Ее образ также дополняют серебристые босоножки.

«Охранник в отеле фотографировал. Велел встать повыразительнее. Я послушно встала», — написала Лариса Гузеева в описании к фото.

Снимок собрал более 103 тысяч «лайков» и 4,2 тысячи комментариев. На преображение телеведущей отреагировала также ее дочь Ольга.

«Ты просто красавица», — написала она в комментарии.

«Лариса, вы так чудесно похорошели! И, действительно, блонд вас очень освежает!» — написали поклонники в комментариях на странице телеведущей.

Ранее решение Гузеевой пройти омолаживающий курс в крымской Алуште вызвало резкую критику со стороны блогера Лены Миро. Она заявила, что телеведущая, по ее мнению, решила взять пример со своей коллеги Розы Сябитовой, которая недавно сделала подтяжку лица и липоксацию. Миро также обвинила Гузееву в пьянстве и распутстве.

До этого Лариса Гузеева откровенно рассказала об алкогольной зависимости, вспоминая «темный период» ее жизни — брак с наркоманом. Сейчас артистка гордится тем, что поборола пагубную зависимость. Она добавила, что ее задевает, когда часто попрекают прошлым в моменты ее откровенности о «темных» эпизодах своей биографии.