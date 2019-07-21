Сирия новости 21 июля 22.30: в Хомсе подорван поезд, в Ракке САА закрывает переходы на территории SDF

Сирия, 21 июля. В Хомсе подорван грузовой поезд, в Ракке САА закрывает переходы на территории SDF. В Идлибе продолжают серию боевых вылетов ВКС РФ и ВВС Сирии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВКС РФ: совершили серию боевых вылетов в Идлибе совместно с ВВС Сирии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Эль-Кунейтре зачистили тайник с оружием боевиков, перекрывают переходы в Ракке.

«Исламское государство1»: подозреваются в подрыве грузового поезда в Хомсе.

Курды: продолжают рыть туннели и строить укрепления, реквизировали несколько домов местных жителей для организации военного штаба в Ракке.

Провинция Хомс

Согласно данным новостного агентства Ortas Online в восточной части провинции Хомс в районе поселения Хнейфис был взорван грузовой поезд с фосфатами. Бомба была установлена на рельсах и детонировала, когда по ней проехал состав. В резултьате взрыва начался пожар, который к настоящему моменту уже потушен. Экипаж поезда был ранен, на место взрыва выехали медики. Согласно информации источника, министерство транспорта уже заявило о начале работ по устранению ущерба, нанесенного террористическим актом, ремонту железной дороги и возобновлению транспортного сообщения. В подрыве подозревают боевиков «Исламского государства», которые могут укрываться в пустыне в провинции. Несколькими неделями ранее «спящие ячейки» ИГИЛ1 атаковали конвой сирийской армии.

Провинция Идлиб

На юге Идлиба продолжается серия боевых вылетов ВВС Сирии, совершенных совместно с ВКС РФ. Новостной портал Baladi News сообщил, что военные самолеты атаковали укрепрайоны «Тахрир аш-Шам» на подступах к городу Кафр-Саджна и сбросили бомбы на опорные пункты боевиков в районе поселка Маар-Зита.

Новостное агентство Step News Agency передает, что ВКС РФ провели операцию над окрестностями деревни Джебла, где скрываются радикалы. Информация о потерях боевиков в живой силе или боевой технике пока что уточняются.

Провинция Ракка

Следом за перекрытием гуманитарного «коридора» в Дейр-эз-Зоре, Сирийская арабская армия (САА) на время закрывает переходы, соединяющие свои зоны контроля с территориями курдской оккупации «Демократических сил Сирии» (SDF) в Ракке. САА пошла на это как на вынужденную меру, так как в зонах курдского контроля растет количество терактов и нападений боевиков «спящих ячеек» ИГИЛ, которые скрываются к востоку от реки Евфрат.

SDF продолжает строить укрепления, подготавливаюсь к наступлению турецких войск. Согласно данным местного источника в сети Twitter Mohamadothman1, бойцы SDF копают новые подземные туннели в районе сахарного завода к северу от города Ракка. Курды активно привлекают гражданских рабочих для работ по строительству укреплений. Часть гражданских домов были заняты курдами и превращены в военные штабы в поселке Салик, о чем также сообщает источник.

Провинция Эль-Кунейтра

Военные источники новостного агентства SANA сообщили, что в ходе рейда инженерных отрядов САА в провинции Эль-Кунейтра был обнаружен один из схронов оружия радикалов. Всего из тайника были изъяты ракетные установки и снаряды для них, патроны различных калибров, взрывчатка, медицинские препараты, средства связи и аппаратура для ведения разведки, преимущественно западного производства. Это далеко не первый тайник с обширным западным арсеналом, который был брошен боевиками «оппозиции» летом 2018 года, когда в рамках договоренности с правительством САР радикалы были депортированы в северо-восточные районы Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.