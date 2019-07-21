Появилось видео с последствиями сильного ливня в Краснодаре

Краснодар, 21 июля. В Краснодаре из-за дождей оказались подтопленными 29 дворов и участков дорог. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что в Краснодаре на пульт оперативного дежурного поступило 14 заявок о подтопленных придворовых территориях и проезжей части. По состоянию на 18.00, отметили в ведомстве, из-за обильных осадков произошло подтопление 10 низменных участков проезжей части дороги и 19 участков придворовых территорий. Уровень воды достигает 10–20 сантиметров.

В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с последствиями сильного ливня, прошедшего по Краснодару. На кадрах запечатлено, как автомобили двигаются по затопленным дорогам. Также в объектив камеры попал мужчина, который идет по подтопленной улице, и в один из моментов начинает плыть.

В региональном МЧС сообщили, что к ликвидации последствий ливня привлечено 23 единицы водооткачивающей техники, в том числе пожарно-спасательные подразделения.

«Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в районе железнодорожного вокзала сочинского курорта «Роза-Хутор» произошло сползание грунта. В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильного ливня и усилившегося ветра.