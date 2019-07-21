Женщина в Киеве забыла взять паспорт на выборы в Раду и притворилась мертвой

Киев, 21 июля. Жительница Киева пришла на избирательный участок на внеочередных выборах в Верховную раду Украины без паспорта и решила притвориться мертвой. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook Олег Пуша.

Он рассказал, что женщина забыла взять с собой паспорт, поэтому ей отказались выдавать избирательный бюллетень. После этого она громко воскликнула, подняв руку к голове и упала у стола работников участка, сымитировав скоропостижную смерть.

Пуша подчеркнул, что с женщиной все хорошо. Однако неизвестно, смогла ли она проголосовать.

Ранее украинский юрист Михаил Шнайдер на своей странице в Facebook написал, что члены избирательной комиссии на внеочередных выборах в Верховную раду Украины в Кировоградской области сделали сейф из обычной кастрюли. В Сети также появилось видео, на котором лидер партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков поспорил с пенсионеркой на избирательном участке.

Напомним, в воскресенье на Украине стартовали внеочередные выборы в парламент страны. Голосование завершилось в 20.00 (совпадает с московским временем). По данным экзит-поллов, лидирует партия Владимира Зеленского «Слуга народа», на втором месте «Оппозиционная платформа — за жизнь», а на третьем — партия «Европейская солидарность».