Малькевич сравнил ситуацию в Ливии с беспределом на подконтрольных ИГ территориях Сирии

Москва, 21 июля. Задержание сотрудников российского Фонда защиты национальных ценностей в Ливии — социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Хасана Али Суэйфана — является настоящим похищением людей. Об этом заявил глава Фонда Александр Малькевич.

«В стране творится беспредел хуже, чем на территориях ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ. — Прим. ред.) в Сирии», — написал Александр Малькевич в своем telegram-канале.

Он напомнил, что российские социологи были задержаны в мае 2019 года, и добавил, что пресса «активно смакует» захват сотрудников Фонда. Малькевич, поясняя ситуацию, рассказал, что группа для экспертных исследований в Ливии была сформирована в начале 2019 года. Ее возглавил известный политолог Максим Шугалей.

«Для него это была интересная, необычная задача. Он предложил поучаствовать в этом своему коллеге и товарищу Александру Прокофьеву. С третьим участником группы, Самером Суэйфаном, Прокофьев и Шугалей познакомились непосредственно перед отъездом из России — в марте», — рассказал Александр Малькевич.

Глава Фонда защиты национальных ценностей подчеркнул, что эта поездка была официальной, и у всех участников исследовательской группы были оформлены визы. На территорию Ливии социологи въехали беспрепятственно. Малькевич рассказал, что кроме нашумевшей встречи с сыном Муаммара Каддафи — Саифом аль-Исламом Каддафи, исследователи также провели встречи с другими политическими деятелями и представителями власти Ливии.

«Группа работала не под прикрытием, а открыто. Более того, власти Триполи не препятствовали их деятельности, а наоборот, проявляли интерес к проводимым исследованиям», — добавил он.

Александр Малькевич также отметил, что представители политической элиты Ливии позитивно воспринимали социологов Фонда, а глава Верховного совета Халед аль-Мишри просил поделиться полученными результатами исследования и интересовался мнением Саифа аль-Ислама Каддафи по ситуации в стране. Глава Фонда защиты национальных ценностей подчеркнул, что на протяжении двух месяцев, проведенных в Триполи, к социологам не поступало никаких вопросов, и один из участников группы, Александр Прокофьев, после завершения своей работы беспрепятственно покинул страну.

«Вечером 16 мая он общался с Максимом и Самером; после 17 мая связь с ними пропала», — рассказал Малькевич.

О задержании Максима Шугалея и Самера Хасана стало известно позже. Изначально, отметил Малькевич, предполагалось похищение, но, как выяснилось, социологов арестовали власти Триполи.

«Соседи из дома, где жили наши ребята, говорили, что при задержании была слышна английская речь», — пояснил он.

Ранее в комментарии Федеральному агентству новостей политолог Иван Аркатов выразил мнение, что задержание россиян было выгодно странам Запада, поскольку это позволит им оказывать на Россию политическое давление, а Правительство национального согласия (ПНС) в Триполи является управляемой марионеткой.

Александр Малькевич также рассказал, что переговоры по освобождению социологов велись тайно, так как это было одним из условий.

«Нам все время говорили, что их вот-вот отпустят. Не отпустили — обманули», — добавил Александр Малькевич.

По его мнению, основания для ареста социологов, которые активно муссируются в прессе, звучат дико и абсурдно. Малькевич считает, что обвинения во «вмешательстве в выборы президента» в стране, где нет закона о выборах, являются бредом.

Он напомнил, что некоторые СМИ называли интервью социологов с сыном Муаммара Каддафи одной из возможных причин для их ареста в Триполи. При этом общение с Саифом аль-Исламом не является преступлением, и с ним также беседовали представители Франции, Италии и других иностранных государств на высоком уровне, добавил глава Фонда защиты национальных ценностей.

«С Саифом Каддафи активно контактируют представители ООН. Он не арестован и не ограничен в гражданских правах. Сам Саиф Каддафи подтвердил это в ходе телефонного разговора», — пояснил Александр Малькевич.

Он отметил, что Фонд не предавал огласке произошедшее, чтобы не осложнять переговорный процесс с ливийской стороной, однако теперь организация готова рассказать подробности сложившейся ситуации.

Ранее Александр Малькевич сообщил, что вопросы по ситуации с правами человека в Ливии будут подняты на пресс-конференции в Москве, запланированной на 22 июля. Во встрече с журналистами также примет участие Александр Прокофьев — сотрудник Фонда защиты национальных ценностей и третий участник той самой мониторинговой группы.

1 Организация запрещена на территории РФ.