Мальчик врезался в берег на гидроцикле под Петербургом

Санкт-Петербург, 21 июля. Восьмилетний мальчик получил тяжелые травмы во время водной прогулки на гидроцикле в Ленинградской области. Чрезвычайное происшествие произошло на озере Фигурное во Всеволожском районе, об этом сообщили в правоохранительных органах.

Сообщается, что ребенок вместе с мамой приехали в гости к бабушке в Орехово. Семья решила отдохнуть на озере и покататься на гидроциклах. Конечно, такое развлечение было рассчитано только на взрослых. Когда все отвлеклись, мальчик воспользовался ситуацией и решил прокатиться. Ребенок рванул резко вперед и на скорости врезался в противоположный берег.

Сначала пострадавшего доставили в поликлинику в Сосново, однако там не смогли оказать необходимую помощь. Далее его отвезли в городскую детскую больницу имени Раухфуса. Медицинский персонал оценил его состояние как тяжелое. В настоящее время он находится в реанимации.