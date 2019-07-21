Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Мальчик врезался в берег на гидроцикле под Петербургом

35
0 Оставить комментарий

Мальчик врезался в берег на гидроцикле под Петербургом

Санкт-Петербург, 21 июля. Восьмилетний мальчик получил тяжелые травмы во время водной прогулки на гидроцикле в Ленинградской области. Чрезвычайное происшествие произошло на озере Фигурное во Всеволожском районе, об этом сообщили в правоохранительных органах.

Сообщается, что ребенок вместе с мамой приехали в гости к бабушке в Орехово. Семья решила отдохнуть на озере и покататься на гидроциклах. Конечно, такое развлечение было рассчитано только на взрослых. Когда все отвлеклись, мальчик воспользовался ситуацией и решил прокатиться. Ребенок рванул резко вперед и на скорости врезался в противоположный берег.

Сначала пострадавшего доставили в поликлинику в Сосново, однако там не смогли оказать необходимую помощь. Далее его отвезли в городскую детскую больницу имени Раухфуса. Медицинский персонал оценил его состояние как тяжелое. В настоящее время он находится в реанимации.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров