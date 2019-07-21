Абэ хочет заключить мирный договор с Россией до 2021 года

Токио, 21 июля. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен заключить мирный договор с Россией до 2021 года.

В интервью телеканалу NHK он заявил, что планирует продвинуть переговоры с РФ по Курильским островам в ходе своего премьерского срока, который завершается в 2021 году.

«Хотел бы продвинуться в вопросе заключения (мирного договора с Россией. — Прим. ФАН) в ходе своего срока», — сказал Абэ.

Напомним, отношения между Россией и Японией усложняются отсутствием мирного договора. Токио ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года и претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Россия, в свою очередь, заявляет, что южные Курилы стали частью СССР по итогам Второй мировой войны. Российский суверенитет над территорией подкреплен международно-правовыми нормами и, соответственно, сомнению не подлежит.

Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что российская сторона готова к совместному с Японией освоению островов, однако это не подразумевает передачу Курильских остров Токио. По словам Джабарова, позиция России касательно южных Курильских островов остается неизменной.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет спускать свой флаг над Курилами, несмотря на территориальные претензии со стороны Японии.