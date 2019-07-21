«Слуга народа» лидирует в парламентских выборах на Украине. События дня. ФАН-ТВ

Выборы на Украине
На Украине подходят к концу досрочные парламентские выборы. А вместе с этим уже звучат предварительные мнения, итоги и прогнозы. По данным ряда СМИ, в гонке с отрывом лидирует партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа». На втором месте «Оппозиционная платформа — За жизнь» во главе с Виктором Медведчуком. «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Европейская солидарность» Петра Порошенко сражаются друг с другом за «тройку призеров». Остальные партии, а их участвует более 20, как и ожидалось по прогнозам, балансируют на грани 5%-го барьера. Один из главных ньюсмейкеров последних дней — Михаил Саакашвили. Свою партию «Движение новых сил» он с выборов снял в пользу Владимира Зеленского. Учитывая, что выборы не проводятся в ДНР и ЛНР, а также в Крыму, в девятый созыв изберут лишь 424 депутата сроком на пять лет (хотя по Конституции их должно быть 450). Свой выбор уже сделали не только рядовые граждане, но и политики: Зеленский, Порошенко и пока действующий спикер Верховной рады Андрей Парубий. Правда, вышла комичная ситуация — проголосовал он лишь со второй попытки, так как забыл дома свой паспорт. Что касается нашей страны и живущих в ней украинцев, они за событиями следят только в информационном поле — даже россиян-наблюдателей от ОБСЕ киевские власти на выборы не пригласили. Им сейчас, видимо, предстоит тяжелая головоломка по созданию правящей коалиции.
Срыв перемирия
12 часов 53 минуты. Ровно столько продлилось новое перемирие в Донбассе. В ДНР сообщили, что украинские силовики обстреляли село Новая Таврия на юге республики. И, похоже, на следующем заседании «минской группы» обсуждаться будет не мир, а новый виток явно затянувшейся войны. Впрочем, особых надежд у властей ДНР не было — республика с самого начала готовилась к провокациям. Договор, вступивший в силу только сегодня, предполагал полное прекращение огня и запрет любых наступательных операций. А ведь еще в июне президент Украины Владимир Зеленский радостно сообщал, что по Донбассу у него есть «конкретные предложения и новые решения». И ранее даже сам отправлялся на передовую проинспектировать ситуацию. Правда, никаких инициатив озвучено не было, и в итоге он, скорее, прибегнул к старым мерам — вернул Леонида Кучму в трехстороннюю группу по Донбассу. Делегацию Украины тот уже возглавлял до 2018-го, но потом, казалось бы, ушел на пенсию (все же 80 лет — возраст солидный). Сейчас ветеран политики снова в строю, но как нынешние власти Киева собираются решать конфликт — по-прежнему не ясно. А надежды хотя бы на хрупкий мир как не было, так и нет.
Ормузский инцидент
Посольство нашей страны в Тегеране поделилось данными о россиянах в Ормузском проливе. Жизни и здоровью моряков, задержанных вместе с британским танкером Stena Impero, ничто не угрожает. Однако до конца расследования корабль они не покинут. По версии иранской стороны, экипаж, шедший под флагом Великобритании, но, как ни странно, без граждан королевства, допустил столкновение с рыболовным судном и даже не обратил внимания на сигнал бедствия. Все 23 человека на борту были задержаны иранскими военными. Удивляет другое — британские СМИ уже попытались найти «российский след» в этой истории. Хотя вопросов в ней действительно больше, чем ответов. Ормузский пролив соединяет Оманский и Персидский заливы, но в последнее время этот маршрут стал популярным у поставщиков нефти и превратился почти в Бермудский треугольник. Загадочное «исчезновение» корабля ОАЭ, якобы попытки захвата Ираном еще одного британского судна и даже самый громкий инцидент в этой цепи — взрывы и пожар на двух танкерах под флагами Маршалловых островов и Панамы. Лондон и Вашингтон при каждом удобном случае обвиняют Тегеран и уже направляют в регион ракетные эсминцы. Впрочем, та же Британия уверяет, что сейчас ищет дипломатические пути решения конфликта, но как знать, возможно, скоро они обернутся военными.