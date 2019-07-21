«Слуга народа» лидирует в парламентских выборах на Украине. События дня. ФАН-ТВ

Выборы на Украине На Украине подходят к концу досрочные парламентские выборы. А вместе с этим уже звучат предварительные мнения, итоги и прогнозы. По данным ряда СМИ, в гонке с отрывом лидирует партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа». На втором месте «Оппозиционная платформа — За жизнь» во главе с Виктором Медведчуком. «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Европейская солидарность» Петра Порошенко сражаются друг с другом за «тройку призеров». Остальные партии, а их участвует более 20, как и ожидалось по прогнозам, балансируют на грани 5%-го барьера. Один из главных ньюсмейкеров последних дней — Михаил Саакашвили. Свою партию «Движение новых сил» он с выборов снял в пользу Владимира Зеленского. Учитывая, что выборы не проводятся в ДНР и ЛНР, а также в Крыму, в девятый созыв изберут лишь 424 депутата сроком на пять лет (хотя по Конституции их должно быть 450). Свой выбор уже сделали не только рядовые граждане, но и политики: Зеленский, Порошенко и пока действующий спикер Верховной рады Андрей Парубий. Правда, вышла комичная ситуация — проголосовал он лишь со второй попытки, так как забыл дома свой паспорт. Что касается нашей страны и живущих в ней украинцев, они за событиями следят только в информационном поле — даже россиян-наблюдателей от ОБСЕ киевские власти на выборы не пригласили. Им сейчас, видимо, предстоит тяжелая головоломка по созданию правящей коалиции.

Срыв перемирия 12 часов 53 минуты. Ровно столько продлилось новое перемирие в Донбассе. В ДНР сообщили, что украинские силовики обстреляли село Новая Таврия на юге республики. И, похоже, на следующем заседании «минской группы» обсуждаться будет не мир, а новый виток явно затянувшейся войны. Впрочем, особых надежд у властей ДНР не было — республика с самого начала готовилась к провокациям. Договор, вступивший в силу только сегодня, предполагал полное прекращение огня и запрет любых наступательных операций. А ведь еще в июне президент Украины Владимир Зеленский радостно сообщал, что по Донбассу у него есть «конкретные предложения и новые решения». И ранее даже сам отправлялся на передовую проинспектировать ситуацию. Правда, никаких инициатив озвучено не было, и в итоге он, скорее, прибегнул к старым мерам — вернул Леонида Кучму в трехстороннюю группу по Донбассу. Делегацию Украины тот уже возглавлял до 2018-го, но потом, казалось бы, ушел на пенсию (все же 80 лет — возраст солидный). Сейчас ветеран политики снова в строю, но как нынешние власти Киева собираются решать конфликт — по-прежнему не ясно. А надежды хотя бы на хрупкий мир как не было, так и нет.