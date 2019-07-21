Киркоров признался в любви к жителям Крыма

Симферополь, 21 июля. Звезда российской поп-эстрады Филипп Киркоров признался в любви жителям Крыма после гастролей на полуострове. Слова благодарности местным жителям, которые подарили певцу незабываемые впечатления, он опубликовал в своем профиле в Instagram.

Киркоров рассказал, что завершился его 31-й концертный сезон в Крыму. Певец поблагодарил «за аншлаг в легендарном зале «Юбилейный», за аплодисменты и за невероятную любовь».

«Знайте — она взаимна! И, конечно, спасибо моим друзьям, которые вчера были весь вечер со мной и в зале, и после», — подчеркнул Киркоров.

Ранее сообщалось, что фура с костюмами звезды российской поп-эстрады попала в аварию в Ростовской области. Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 16 июля на трассе Волгодонск — Ольгинская в районе хутора Лагутники. Известно, что грузовая машина двигалась из Волгодонска в Феодосию. Водитель транспортного средства не справился с управлением и съехал в кювет.

Напомним, звезда проекта «Дом-2», российская певица Ольга Бузова в эфире передачи Comment Out на YouTube решила разыграть своего коллегу по цеху Филиппа Киркорова и предложила ему спеть дуэтом. Киркоров нецензурно выразился в адрес собеседницы и послал ее пойти с такими песнями к Николаю Баскову.