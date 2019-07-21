Ветеран АТО рассказал, как украинскую полицию подкупили пирожками на выборах

Киев, 21 июля. Украинских полицейских на избирательных участках в Днепропетровске «подкупили» пирожками по пять копеек.

Видео с места событий опубликовал в своем Facebook бывший участник так называемой антитеррористической операции в Донбассе «АТО» Андрей Сарвира «Санчес». По словам атошника, палатки с грошовым угощением установили продавцы, которые в устной форме агитировали голосовать за одного из кандидатов в депутаты Рады. Однако полиция фактически закрыла глаза на нарушение избирательного законодательства. Стражи порядки прибыли на место, накупили дешевого угощения и тут же уехали.

«Сегодня перед избирательными участками 26-го округа появились палатки с пирожками по 5 копеек. Не цены, а сказка. Какое совпадение, да?» — с ироний написал «Санчес».

Бывший военный отметил, что агитация была не единственным нарушением, продавцы торговали пирожками, не имея для этого никаких разрешающих документов. Но полиции было все равно.

«Приехала наша полиция, купила пирожков по 5 копеек и уехала. Так и живем», – возмутился он.

На сообщение экс-военногослужащего отреагировала представитель Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская. По ее словам, полицейские купили пирожки, чтобы «зарегистрировали материал».

Напомним, сегодня на Украине проходят внеочередные выборы в Раду. В ЦИК Украины заявили, что явка избирателей невысокая, но причина этого исключительно в «летнем периоде» проведения выборов. По состоянию на 16.00 по местному времени она составила 36,6%.

В МВД Украины сообщили, что в 17.00 на выборах проголосовали почти 40% избирателей. Местные СМИ сообщали об огромном количестве жалоб на нарушения. Советник министра внутренних дел Иван Сойко заявил, что полиция возбудила уже 33 дела по данному факту, кроме того, был составлен 41 административный протокол.

Появлялись сообщения и о разных необычных происшествиях на выборах. Например, по данным агентства УНИАН, во Львове, где 94-летняя местная жительница на одном из избирательных участков наотрез отказалась вбрасывать бюллетени в переносную урну. Целых четыре часа она скандалила с членами избирательной комиссии и в итоге порвала бланки и стала их есть.

Фаворитом на выборах, согласно исследованиям электоральных предпочтений украинцев, является партия президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа».